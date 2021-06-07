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Комиссия Николаевского облсовета по вопросам транспорта
11:48, 07 Июня, 2021
Трансляция депутатской комиссии
11:48, 07 Июня, 2021
Важные новости на НикВести
проблема
В Николаеве временно закрыли три школы из-за проблем с пожарной безопасностью
Андрей Елисеев
Сегодня 16:38
наболевшее
Десяток сел остался без перевозок: депутатов облсовета попросили помочь отремонтировать дороги в Новоодесском районе
Юлия Ткач
Сегодня 14:50
поворот
«Каких людей он привел?!», — перевозчики возмутились, что глава николаевской УТБ взял на работу Железного, задержанного на взятке в 2015 году
Юлия Ткач
Сегодня 12:38
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На Николаевщине за сутки привили 755 человек
Юлия Винник
Сегодня 09:03
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«Частная компания заблокировала город», — жители Николаева раздосадованы, что марафон от «Новой Почты» парализовал транспорт в центре
Андрей Елисеев
Вчера 14:45
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Комиссия Николаевского облсовета по вопросам транспорта
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Заседание бюджетной комиссии Николаевского горсовета
Трансляция депутатской комиссии
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Заседание земельной комиссии Николаевского городского совета
Трансляция депутатской комиссии
Заседание земельной комиссии Николаевского городского совета
Трансляция
Пресс-конференция руководителя Департамента энергетики Николаева Дениса Денисенко
Трансляция пресс-конференции
Презентации заместителей главы ОГА Юрия Гранатурова и Романа Пашнева
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Пресслужба політичної партії «Слуга Народу»
Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС
Евросоюз и страны Шенгенской зоны вводят специальные ковид-сертификаты, которые
Ульяна Безпалько, РБК-Украина
Ничего не изменилось: изломанные и грязные экипажи, езда не по правилам, плата свыше таксы, — как лихачили николаевские извозчики в начале XX ст
MyCity, Николаевская областная универсальная научная библиотека имени Гмырева
«На 8 коек — 48 врачей»: как во время пандемии коронавируса в Николаевской области уничтожают единственную «инфекционку»
Елизавета Калитвенцева, УНН
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам транспорта
11:48, 07 Июня, 2021
Трансляция депутатской комиссии
11:48, 07 Июня, 2021
Реклама
важные новости
/ 07 июня, 2021
проблема
В Николаеве временно закрыли три школы из-за проблем с пожарной безопасностью
Андрей Елисеев
Сегодня 16:38
наболевшее
Десяток сел остался без перевозок: депутатов облсовета попросили помочь отремонтировать дороги в Новоодесском районе
Юлия Ткач
Сегодня 14:50
поворот
«Каких людей он привел?!», — перевозчики возмутились, что глава николаевской УТБ взял на работу Железного, задержанного на взятке в 2015 году
Юлия Ткач
Сегодня 12:38
иммунизация
На Николаевщине за сутки привили 755 человек
Юлия Винник
Сегодня 09:03
Коллапс
«Частная компания заблокировала город», — жители Николаева раздосадованы, что марафон от «Новой Почты» парализовал транспорт в центре
Андрей Елисеев
Вчера 14:45
НИКВЕСТИ
HD
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам транспорта
Заседание бюджетной комиссии Николаевского горсовета
Бюджетная комиссия Николаевского областного совета
Проверка в областной инфекционке
Комиссия по ЖКХ
Заседание земельной комиссии Николаевского городского совета
Заседание земельной комиссии Николаевского городского совета
Пресс-конференция руководителя Департамента энергетики Николаева Дениса Денисенко
Презентации заместителей главы ОГА Юрия Гранатурова и Романа Пашнева
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам молодёжи и спорта
БЛОГИ
Білоруське не можна
Станислав Мартиросов
Статьи
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
Зареєстрований законопроєкт про олігархів зачіпає інтереси надто багатьох впливо
Пресслужба політичної партії «Слуга Народу»
Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС
Евросоюз и страны Шенгенской зоны вводят специальные ковид-сертификаты, которые
Ульяна Безпалько, РБК-Украина
Ничего не изменилось: изломанные и грязные экипажи, езда не по правилам, плата свыше таксы, — как лихачили николаевские извозчики в начале XX ст
MyCity, Николаевская областная универсальная научная библиотека имени Гмырева
«На 8 коек — 48 врачей»: как во время пандемии коронавируса в Николаевской области уничтожают единственную «инфекционку»
Елизавета Калитвенцева, УНН