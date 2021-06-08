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Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
14:16, 08 Июня, 2021
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
14:16, 08 Июня, 2021
Важные новости на НикВести
неожиданно
Денисенко уволился из Департамента энергетики Николаева: За 4 месяца горсовет так и не выделил финансирование
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Заседание земельной комиссии Николаевского городского совета
Трансляция депутатской комиссии
Заседание земельной комиссии Николаевского городского совета
Трансляция
Пресс-конференция руководителя Департамента энергетики Николаева Дениса Денисенко
Трансляция пресс-конференции
Презентации заместителей главы ОГА Юрия Гранатурова и Романа Пашнева
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У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
Зареєстрований законопроєкт про олігархів зачіпає інтереси надто багатьох впливо
Пресслужба політичної партії «Слуга Народу»
Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС
Евросоюз и страны Шенгенской зоны вводят специальные ковид-сертификаты, которые
Ульяна Безпалько, РБК-Украина
Ничего не изменилось: изломанные и грязные экипажи, езда не по правилам, плата свыше таксы, — как лихачили николаевские извозчики в начале XX ст
MyCity, Николаевская областная универсальная научная библиотека имени Гмырева
«На 8 коек — 48 врачей»: как во время пандемии коронавируса в Николаевской области уничтожают единственную «инфекционку»
Елизавета Калитвенцева, УНН
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
14:16, 08 Июня, 2021
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
14:16, 08 Июня, 2021
Реклама
важные новости
/ 08 июня, 2021
неожиданно
Денисенко уволился из Департамента энергетики Николаева: За 4 месяца горсовет так и не выделил финансирование
Юлия Ткач
Сегодня 13:32
Проблема
В николаевской школе №51 появились «огромные трещины в несущих стенах» — управление образования говорит, что «дети там могут находиться»
Сегодня 11:07
иммунизация
В Николаевской области вакцинировали больше тысячи человек за сутки
Юлия Винник
Сегодня 09:02
заявление
Барна заявил, что не обязан отчитываться перед депутатами лично: «А финансирования на этот год нам никакого не дали»
Юлия Ткач
Вчера 17:45
проблема
В Николаеве временно закрыли три школы из-за проблем с пожарной безопасностью
Андрей Елисеев
Вчера 16:38
НИКВЕСТИ
HD
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам транспорта
Заседание бюджетной комиссии Николаевского горсовета
Бюджетная комиссия Николаевского областного совета
Проверка в областной инфекционке
Комиссия по ЖКХ
Заседание земельной комиссии Николаевского городского совета
Заседание земельной комиссии Николаевского городского совета
Пресс-конференция руководителя Департамента энергетики Николаева Дениса Денисенко
Презентации заместителей главы ОГА Юрия Гранатурова и Романа Пашнева
БЛОГИ
Білоруське не можна
Станислав Мартиросов
Статьи
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
Зареєстрований законопроєкт про олігархів зачіпає інтереси надто багатьох впливо
Пресслужба політичної партії «Слуга Народу»
Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС
Евросоюз и страны Шенгенской зоны вводят специальные ковид-сертификаты, которые
Ульяна Безпалько, РБК-Украина
Ничего не изменилось: изломанные и грязные экипажи, езда не по правилам, плата свыше таксы, — как лихачили николаевские извозчики в начале XX ст
MyCity, Николаевская областная универсальная научная библиотека имени Гмырева
«На 8 коек — 48 врачей»: как во время пандемии коронавируса в Николаевской области уничтожают единственную «инфекционку»
Елизавета Калитвенцева, УНН