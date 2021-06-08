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Более миллиона граждан Европейского союза (ЕС) уже получили новый медицинский COVID-сертификат. Он позволяет свободно передвигаться в пределах блока.
Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Дидье Рейндерс объявил эту цифру в Европарламенте накануне голосования по законодательному закреплению документа к летнему туристическому сезону на континенте.
Ожидается, что сам документ будет принят подавляющим большинством после договоренности между членами Европарламента и 27 странами-членами ЕС относительно деталей, а результаты голосования будут известны в среду в начале дня.
Сертификат, который содержит информацию об иммунитете через вакцинацию или перенесенный коронавирус, и отрицательный результат теста, будет использоваться для поездок внутри ЕС с 1 июля, устраняя для путешественников необходимость карантина или дальнейшего тестирования.
Дидье Рейнедрс 8 июня также призвал страны вводить национальные сертификаты вакцинации, не дожидаясь утверждения общеевропейского документа.
Напомним, Япония намерена выдать этим летом сертификаты о прививках от COVID-19 вакцинированным жителям, выезжающим за границу.
Более миллиона граждан Европейского союза (ЕС) уже получили новый медицинский COVID-сертификат. Он позволяет свободно передвигаться в пределах блока.
Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Дидье Рейндерс объявил эту цифру в Европарламенте накануне голосования по законодательному закреплению документа к летнему туристическому сезону на континенте.
Ожидается, что сам документ будет принят подавляющим большинством после договоренности между членами Европарламента и 27 странами-членами ЕС относительно деталей, а результаты голосования будут известны в среду в начале дня.
Сертификат, который содержит информацию об иммунитете через вакцинацию или перенесенный коронавирус, и отрицательный результат теста, будет использоваться для поездок внутри ЕС с 1 июля, устраняя для путешественников необходимость карантина или дальнейшего тестирования.
Дидье Рейнедрс 8 июня также призвал страны вводить национальные сертификаты вакцинации, не дожидаясь утверждения общеевропейского документа.
Напомним, Япония намерена выдать этим летом сертификаты о прививках от COVID-19 вакцинированным жителям, выезжающим за границу.