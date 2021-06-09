В Николаеве 26 июня будет ограничено движение транспортных средств по улице Адмиральской.
Такое решение сегодня, 9 июня, принял исполком Николаевского городского совета, передают НикВести.
Это связано с проведением молодежного велофестиваля «МиКолесо» с 09:00 до 20:00.
Пешеходной зоной будут улица Адмиральская, от улицы Лягина до улицы Московской, а также улицы Соборная, от улицы Набережной до улицы Адмиральской.
Ранее велофестиваль «МиКолесо» собрал в Николаеве около 2 тысяч участников.
В Николаеве 26 июня будет ограничено движение транспортных средств по улице Адмиральской.
Такое решение сегодня, 9 июня, принял исполком Николаевского городского совета, передают НикВести.
Это связано с проведением молодежного велофестиваля «МиКолесо» с 09:00 до 20:00.
Пешеходной зоной будут улица Адмиральская, от улицы Лягина до улицы Московской, а также улицы Соборная, от улицы Набережной до улицы Адмиральской.
Ранее велофестиваль «МиКолесо» собрал в Николаеве около 2 тысяч участников.