В Николаеве 26 июня будет ограничено движение транспортных средств по улице Адмиральской.

Такое решение сегодня, 9 июня, принял исполком Николаевского городского совета, передают НикВести.

Это связано с проведением молодежного велофестиваля «МиКолесо» с 09:00 до 20:00.

Пешеходной зоной будут улица Адмиральская, от улицы Лягина до улицы Московской, а также улицы Соборная, от улицы Набережной до улицы Адмиральской.

Ранее велофестиваль «МиКолесо» собрал в Николаеве около 2 тысяч участников.