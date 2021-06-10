Светлана Тихановская, выступая по видеосвязи перед Комитетом по иностранным делам Сената, призвала США расширить санкции против Беларуси, в частности включив в санкционный список такие предприятия, как «Беларуськалий»и Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщается на сайте лидера оппозиции Беларуси.

— Я настоятельно призываю Соединенные Штаты расширить санкции против пособников Лукашенко, которые финансируют режим, включая такие предприятия, как «Беларуськалий» и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, выявить источники иностранного финансирования режима и нацелить санкции на них, — заявила Светлана Тихановская.

В то же время она призвала разработать пакет помощи США, основанный на Всеобъемлющем плане ЕС для демократической Беларуси, который страна сможет получить после смены режима.

По мнению Светланы Тихановской, кризис в Беларуси необходимо сделать темой обсуждения таких международных мероприятий, как саммит G7, саммит НАТО, саммит ЕС-США и встречи США-Россия, пригласив к участию в них белорусские демократические силы.

Выступая перед сенаторами США, белорусский политик напомнила, что после выборов 2020 года в Беларуси не менее 3000 человек подвергли преследованию по политическим мотивам, а как минимум десять человек лишились жизни в связи с протестами. Кроме того, Тихановская указала на многочисленные случаи преследования независимых СМИ и журналистов в стране.

Комментируя инцидент с принудительной посадкой лайнера ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и последовавшим за ней арестом журналиста Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги, Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко «перешел черту и стал угрозой международному миру и безопасности».

По мнению белорусского политика, если международное сообщество не даст всеобъемлющего ответа на этот инцидент, Лукашенко сможет превратить Беларусь в «Северную Корею Европы - непрозрачную, непредсказуемую и опасную».

— Соединенные Штаты, действуя вместе со своими партнерами в Европе и с другими странами-единомышленниками, имеют возможность остановить этот путь, — подчеркнула Светлана Тихановская.

По мнению политика, усиление санкций США против режима Лукашенко могло бы стать «толчком для начала транзита власти», как того требуют белорусы.

— В противном случае, Лукашенко и другие диктаторы по всему миру будут чувствовать себя безнаказанными и продолжат свободно нарушать международные нормы, чтобы уничтожать своих противников, — резюмировала лидер белорусской оппозиции.

Также в среду, в ходе своего визита в чешскую столицу Прагу Светлана Тихановская призвала международное сообщество сформировать международный трибунал для привлечения к ответственности членов режима Александра Лукашенко.

Ранее Светлана Тихановская, проживающая в изгнании, призвала соотечественников возродить массовые протесты, охватившие страну в прошлом году.