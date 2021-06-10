Президент РФ считает, что вступление Украины в Североатлантический альянс является угрозой для нынешней Российской Федерации.

Об этом он рассказал журналистам.

По утверждению главы РФ, вступление Украины в НАТО повлечет за собой уменьшение времени подлета ракет военного блока в города Центральной России.

— Представьте себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас «красная линия» или нет, — спросил Владимир Путин.

Также он выступил против законапроекта, который должен защитить права коренных народов Украины, в очередной раз обратясь к своему излюбленному методу — сравнению с Третьим Рейхом.

— Значит русские могут подвергаться там дискриминации, — возмутился Путин.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны, которые решат «сжечь или взорвать мосты с Россией», пожалеют об этом.

Напомним, Министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что Украина не должна ждать каких-либо ответов от Кремля на свои заявления по поводу эскалации конфликта на Донбассе.