В Литве строят палаточный городок для нелегальных мигрантов из Беларуси. С начала года балтийская страна столкнулась с большим наплывом нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

Об этом в эфире национального радио LRT сообщил руководитель центра Александрас Киславас.

Цифры превышают прошлогодние показатели в несколько раз, поэтому в литовском городе Пабраде, где находится уже переполненный Центр регистрации иностранцев, началось строительство первого палаточного городка для нелегальных мигрантов, наплыв которых с территории Беларуси поставил власти Литвы перед проблемой обеспечения жильем людей.

Лица, незаконно пересекшие литовскую границу и подавшие прошение о предоставлении убежища, будут помещаться в палаточный городок.

— С помощью армии начались работы по подготовке площадки на том месте, где планируется разбить палаточный городок. В лагере можно будет разместить около 350 человек, — рассказал руководитель литовского Центра регистрации иностранцев.

Напомним, в столице Литвы «советский» вариант белорусского стяга заменили на национальную символику — бело-красно-белый флаг, который Лукашенко хочет признать экстремистским якобы из-за его связей с коллаборационизмом во времена Второй мировой войны.