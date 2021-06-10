Президент США Джозеф Байден объявил, что его администрация купит 500 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech и пожертвует их примерно 100 странам в течение следующего года.

Об этом The New York Times рассказали источники, ознакомившиеся с планом.

Белый дом заключил сделку к восьмидневной европейской поездке Байдена, которая является его первым длительным посещением Европы.

— Мы должны положить конец COVID-19 не только дома, что мы делаем, но и повсюду. Нет стены достаточно высокой, чтобы защитить нас от этой пандемии или следующей биологической угрозы, с которой мы столкнемся, но будут и другие. Это требует согласованных многосторонних действий, — заявил Джо Байден.

Люди, знакомые с сделкой с Pfizer, сказали, что Соединенные Штаты будут платить за дозы по «некоммерческой» цене, получив ощутимую скидку. По их словам, первые 200 миллионов доз будут распределены к концу этого года, а к июню следующего года — 300 миллионов. Дозы будут распределяться через Covax, международную инициативу по обмену вакцинами.

Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард заявил, что в июне и июле глобальный механизм COVAX получит недостаточное количество вакцин от коронавируса. По его словам, это ставит под угрозу цель этого механизма.