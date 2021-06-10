Президент США Джозеф Байден объявил, что его администрация купит 500 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech и пожертвует их примерно 100 странам в течение следующего года.
Об этом The New York Times рассказали источники, ознакомившиеся с планом.
Белый дом заключил сделку к восьмидневной европейской поездке Байдена, которая является его первым длительным посещением Европы.
— Мы должны положить конец COVID-19 не только дома, что мы делаем, но и повсюду. Нет стены достаточно высокой, чтобы защитить нас от этой пандемии или следующей биологической угрозы, с которой мы столкнемся, но будут и другие. Это требует согласованных многосторонних действий, — заявил Джо Байден.
Люди, знакомые с сделкой с Pfizer, сказали, что Соединенные Штаты будут платить за дозы по «некоммерческой» цене, получив ощутимую скидку. По их словам, первые 200 миллионов доз будут распределены к концу этого года, а к июню следующего года — 300 миллионов. Дозы будут распределяться через Covax, международную инициативу по обмену вакцинами.
Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард заявил, что в июне и июле глобальный механизм COVAX получит недостаточное количество вакцин от коронавируса. По его словам, это ставит под угрозу цель этого механизма.
Президент США Джозеф Байден объявил, что его администрация купит 500 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech и пожертвует их примерно 100 странам в течение следующего года.
Об этом The New York Times рассказали источники, ознакомившиеся с планом.
Белый дом заключил сделку к восьмидневной европейской поездке Байдена, которая является его первым длительным посещением Европы.
— Мы должны положить конец COVID-19 не только дома, что мы делаем, но и повсюду. Нет стены достаточно высокой, чтобы защитить нас от этой пандемии или следующей биологической угрозы, с которой мы столкнемся, но будут и другие. Это требует согласованных многосторонних действий, — заявил Джо Байден.
Люди, знакомые с сделкой с Pfizer, сказали, что Соединенные Штаты будут платить за дозы по «некоммерческой» цене, получив ощутимую скидку. По их словам, первые 200 миллионов доз будут распределены к концу этого года, а к июню следующего года — 300 миллионов. Дозы будут распределяться через Covax, международную инициативу по обмену вакцинами.
Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард заявил, что в июне и июле глобальный механизм COVAX получит недостаточное количество вакцин от коронавируса. По его словам, это ставит под угрозу цель этого механизма.