13 июня 2014 бойцы полка «Азов», две роты батальона «Днепр-1», 1-я бригада Национальной гвардии Украины и бойцы 72-й механизированной бригады начали успешную операцию освобождения от пророссийских боевиков Мариуполя.

Об этом сообщает департамент коммуникаций МВД.

В тот же день вечером над городом взвился сине-желтый флаг Украины.

— Спецоперация освобождения Мариуполя была спланирована и проведена в течение суток. Бой продолжался несколько часов. Во время штурма были ликвидированы ключевые опорные точки боевиков, уничтожена техника, восстановлен контроль над всеми захваченными сооружениями, в том числе уничтожен «укрепрайон» на улице Греческой, где пророссийские боевики устроили свой штаб. Никто из гражданских жителей Мариуполя во время проведения операции серьезно не пострадал, — следует из сообщения.

После освобождения Мариуполя наши военные провели «Широкинскую операцию», благодаря которой линию фронта удалось отодвинуть от мирного украинского города и обезопасить жителей Мариуполя от постоянных обстрелов российских наемников.

— Эти события стали переломными в ходе российско-украинской войны и помешали дальнейшей оккупации Украины. Сейчас Мариуполь живет своей мирной жизнью: дети ходят в садики и школы, их родители на работу, в выходные дни семьи собираются вместе и проводят время без страшных звуков выстрелов или взорванных мин, они не встретят по дороге домой вооруженных «до зубов» террористов, — следует из сообщения.

Напомним, что с марта 2014 года в Мариуполе стали проходить митинги сепаратистов под лозунгами «Русской весны». В апреле город оказался под контролем боевиков, терроризировавших местных жителей и захвативших здания государственных органов.

14 апреля украинская власть объявила о начале Антитеррористической операции, целью которой было возвращение под свой контроль захваченных боевиками городов.

9 мая колонна 72-й бригады разрушила баррикады сепаратистов и прорвалась в Мариуполь, однако боевики оказали вооруженное сопротивление, напав на Городское управление МВД.

10 мая, чтобы избежать эскалации конфликта и не допустить жертв среди местного населения, штаб АТО принял решение о временном выводе бойцов Национальной гвардии из города.

На рассвете 13 июня началась активная фаза освобождения Мариуполя. Бой продолжался несколько часов. Силам АТО противостояло до сотни боевиков.

Во время штурма украинские силовики ликвидированы опорные точки боевиков, уничтожили их технику и восстановили контроль над всеми захваченными зданиями.