В Николаеве дом на улице Даля, 1 еще в 2019 году был признан аварийным, но люди живут здесь до сих пор. В их доме можно увидеть трещины на стенах и гнилое перекрытие.

Об этом говорится в сюжете Суспільне Миколаїв.

— Все у нас рушится. Тут страшно находиться, балки полностью прогнили. Все падает и разрушается. В туалете все полностью прогнило. Не сегодня, но завтра все завалится, а тут дети, — сказала Татьяна Довженко, жительница дома.

Она добавила, что ей предлагали общежитие, но она отказалась из-за матери, которой необходим постоянный уход.

Жители дома добавили, что у них проседает пол, осыпаются балконы второго этажа.

Заместитель директора Департамента ЖКХ горсовета Николаева Александр Репин прокомментировал, что уже нецелесообразно проводить ремонтные работы в этом доме. Квартиры приватизированы, а значит собственники сами несут за них ответственность.

— Вся проблема была в том, что, когда они покупали квартиры, они видели, что покупают. Покупали с какой-то надеждой, что город им отремонтирует. Город своим бюджетом не должен капитализировать частную собственность, — пояснил Александр Репин.

Именно в этом доме из-за обвала потолка на втором этаже умерла пенсионерка, у которой произошел инсульт от пережитого испуга.