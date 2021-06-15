Николаевские предприниматели – собственники или арендаторы рынков, которые временно не работали во время карантина, могут получить из городского бюджета одноразовую компенсацию за плату за землю. Подать заявление они могут до 30 июня.

Об этом идет речь в соответствующем решении Николаевского городского совета от 20 мая, размещенного на сайте мэрии.

Согласно решению, собственник или арендатор рынка может получить одноразовую компенсацию, если на территории рынка свою деятельность ведут те субъекты хозяйствования, работа которых ограничивалась во время карантина. С перечнем основных видов экономической деятельности, которая ограничивалась во время карантина, можна ознакомиться в постановлении Кабинета Министров от 09 декабря 2020 г. № 1236.

Таким образом, получить компенсацию могут предприниматели, которые:

являются резидентами Украины и зарегистрированы в Николаеве;

не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации;

не имеют задолженности по плате за землю;

арендуют или владеют земельными участками для обслуживания рынков и др. на территории г. Николаева,

на территории рынка ведут свою деятельность субъекты хозяйствования, работа которых была остановлена во время карантина,

субъекты хозяйствования, относительно которых проводились ограничительные противоэпидемиологические мероприятия, не работали на территории рынка на протяжении апреля 2021 года

не получали государственную помощь в сумме свыше 200 тысяч евро.

Подать заявление предприниматели могут в течении 30 дней со дня истечения срока платы за землю за апрель 2021 года, то есть до 30 июня 2021 г.

Детальная информация по ссылке: https://mkrada.gov.ua/news/14543.html

Пресс-релиз