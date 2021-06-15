Николаевские предприниматели – собственники или арендаторы рынков, которые временно не работали во время карантина, могут получить из городского бюджета одноразовую компенсацию за плату за землю. Подать заявление они могут до 30 июня.
Об этом идет речь в соответствующем решении Николаевского городского совета от 20 мая, размещенного на сайте мэрии.
Согласно решению, собственник или арендатор рынка может получить одноразовую компенсацию, если на территории рынка свою деятельность ведут те субъекты хозяйствования, работа которых ограничивалась во время карантина. С перечнем основных видов экономической деятельности, которая ограничивалась во время карантина, можна ознакомиться в постановлении Кабинета Министров от 09 декабря 2020 г. № 1236.
Таким образом, получить компенсацию могут предприниматели, которые:
Подать заявление предприниматели могут в течении 30 дней со дня истечения срока платы за землю за апрель 2021 года, то есть до 30 июня 2021 г.
Детальная информация по ссылке: https://mkrada.gov.ua/news/14543.html
Пресс-релиз
Николаевские предприниматели – собственники или арендаторы рынков, которые временно не работали во время карантина, могут получить из городского бюджета одноразовую компенсацию за плату за землю. Подать заявление они могут до 30 июня.
Об этом идет речь в соответствующем решении Николаевского городского совета от 20 мая, размещенного на сайте мэрии.
Согласно решению, собственник или арендатор рынка может получить одноразовую компенсацию, если на территории рынка свою деятельность ведут те субъекты хозяйствования, работа которых ограничивалась во время карантина. С перечнем основных видов экономической деятельности, которая ограничивалась во время карантина, можна ознакомиться в постановлении Кабинета Министров от 09 декабря 2020 г. № 1236.
Таким образом, получить компенсацию могут предприниматели, которые:
Подать заявление предприниматели могут в течении 30 дней со дня истечения срока платы за землю за апрель 2021 года, то есть до 30 июня 2021 г.
Детальная информация по ссылке: https://mkrada.gov.ua/news/14543.html
Пресс-релиз