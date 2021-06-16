Экспертный совет при Харьковском городском совете поддержал предложение присвоить звание почетного гражданина города мэру Геннадию Кернесу, который умер 16 декабря прошлого года из-за последствий коронавирусной болезни.

Об этом сообщили в городском совете Харькова.

На заседании 15 июня кандидатуру Кернеса поддержали 14 членов экспертного совета во главе с секретарем горсовета Игорем Тереховым, двое — депутаты фракций «Европейской Солидарности» и «Блока Светличной «Разом».

Кроме покойного мэра в список включили еще семь человек. Среди них — известный педиатр Евгений Комаровский.

Изначально в списке было 15 кандидатур, семь из них – не утвердили. Проект решения о присвоении почетных званий вынесут на сессию горсовета, которая запланирована на 15 июля.

Список кандидатов в почетные харьковчане обнародовал в Facebook депутат горсовета Олег Абрамичев.

Ранее сообщалось, что образ умершего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса будет увековечен в Харькове, начиная с присвоения ему звания Почетного гражданина города.