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Комиссия Николаевского областного совета по вопросам здравоохранения
10:44, 16 Июня, 2021
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам здравоохранения
10:44, 16 Июня, 2021
Важные новости на НикВести
туризм
Тилигульский ландшафтный парк хотят огородить, а на входе установить кассу
Юлия Ткач
Сегодня 08:45
вторая сторона
В облсовете опровергают заявление директора аэропорта Барны о том, что он регулярно сдает отчеты
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Вчера 18:20
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«Вынашивает свои амбициозные планы», — в парке «Тилигульский» заявили, что Коблевская ОТГ не хочет согласовывать границы заповедной зоны
Юлия Ткач
Вчера 15:31
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Юлия Ткач
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Пресс-конференция руководства облсовета
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«За зачиненими дверима». Як скандал із абортом в інтернаті на Миколаївщині порушив глибші проблеми системи
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Как «плоды отравленного дерева» развалили дело Романчука
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Руководитель «Наваль Парк» Александр Юрков: Индустриальный парк на территории ЧСЗ позволит решить транспортную проблему и привлечь инвестиции
Редакция НикВести решила разобраться в вопросе, который связан с землями бывшего
Катерина Середа, НикВести
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам здравоохранения
10:44, 16 Июня, 2021
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам здравоохранения
10:44, 16 Июня, 2021
Реклама
важные новости
/ 16 июня, 2021
туризм
Тилигульский ландшафтный парк хотят огородить, а на входе установить кассу
Юлия Ткач
Сегодня 08:45
вторая сторона
В облсовете опровергают заявление директора аэропорта Барны о том, что он регулярно сдает отчеты
Юлия Ткач
Вчера 18:20
земли
«Вынашивает свои амбициозные планы», — в парке «Тилигульский» заявили, что Коблевская ОТГ не хочет согласовывать границы заповедной зоны
Юлия Ткач
Вчера 15:31
экология
В Николаевской ОГА уверяют, что «Экотранс» прекратил работу — модернизируют печи
Юлия Ткач
Вчера 13:12
вандализм
«Хотели сфотографироваться, но что-то пошло не так», — николаевцы разрушили статую на фасаде театра
Вчера 11:18
НИКВЕСТИ
HD
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам здравоохранения
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам экологии и туризма
Последствия непогоды в Николаеве
Пресс-конференция руководства облсовета
Брифинг директора ТУ Госбюро расследований Дмитрия Титора
Романчук расплакался в суде, услышав, что он полностью оправдан
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Комиссия Николаевского облсовета по вопросам транспорта
Заседание бюджетной комиссии Николаевского горсовета
БЛОГИ
П’ять років та мідні заклепки на кожній версті
Станислав Мартиросов
Статьи
Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью
Эскалация ситуации вокруг Беларуси может косвенно ударить по украинской экономик
Милан Лелич, РБК-Украина
«За зачиненими дверима». Як скандал із абортом в інтернаті на Миколаївщині порушив глибші проблеми системи
Березківському інтернату — понад 80 років. У 1930-х сюди привозили дітей, батькі
Вікторія Рощина
Как «плоды отравленного дерева» развалили дело Романчука
Обвинительный приговор не может строиться на предположениях, он оглашается лишь
Дмитрий Булаш, НикВести
Руководитель «Наваль Парк» Александр Юрков: Индустриальный парк на территории ЧСЗ позволит решить транспортную проблему и привлечь инвестиции
Редакция НикВести решила разобраться в вопросе, который связан с землями бывшего
Катерина Середа, НикВести