Фото: нардепа Алексея Гончаренко

Фракция «Голос» в Верховной Раде потеряла половину своего состава. Десять нардепов покинули фракцию и создали объединение «Справедливость». В качестве причины такого решения они называют «узурпацию власти» в партии прежним руководством в лице Киры Рудик и Ярослава Железняка.

Об этом говорится в заявлении новой политсилы.

Костяк «Справедливости» сформировали Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

Оставившие «Голос» парламентарии приписали руководству «узурпацию власти и осквернение принципов демократии, которые привели к фактическому уничтожению имиджа партии и фракции»

— Вчера, руководство партии и фракции пересекло «красную линию» и окончательно похоронило партию и фракцию. Именно поэтому мы, 10 народных депутатов, объединились в группу «Справедливости», чтобы и дальше отстаивать интересы украинцев, а не руководства партии и фракции или олигархов, — заявила народный депутат Александра Устинова.

Кроме этого, народные депутаты заявили об утрате доверия к руководителю фракции Ярославу Железняку:

— Он нарушает закон и положение о фракции и более чем квартал игнорирует обязанность созвать и вести заседание фракции, — говорилось в заявлении «Справедливости».

Кроме этого, депутаты заявили, что инициируют исключение из фракции председателя партии Киры Рудик, как депутата, злостно прогуливающего заседания ВРУ.

Напомним, украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула объявил о своем выходе из партии «Голос». При этом он отметил, что политику не покидает.