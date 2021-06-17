Возле трибуны Верховной рады произошла потасовка. Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв на 15 минут.

Инцидент показали в ходе трансляции заседания Рады.

Но впоследствии нардепы все же раньше вернулись к работе.

— Уважаемые коллеги, хочу ко всем обратиться в этом зале. Давайте думать, что мы и когда говорим. Нас смотрят люди, которые нас сюда избирали. Чтобы нам не краснеть, когда каденция закончится. Возвращаемся к работе, - отметил Дмитрий Разумков.

Потасовка произошла во время рассмотрения законопроекта о реформе Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания. Отметим, что из-за рассмотрения этого закона работа парламента заблокирована уже второй день.

Причиной конфликта стало высказывание главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева.

— Здесь спрашивали, когда закончится эпоха бедности. А закончится она, когда закончится эпоха лжи. А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию, совокупное состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины, и расстреляет, - сказал Никита Потураев.

После этого к трибуне ВР подошли представители фракции ОПЗЖ, к которым и обращался глава комитета. После этого началась потасовка.

Позже Никита Потураев извинился за свое высказывание, и нардепы продолжили рассмотрение поправок.