Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность создания турецкой военной базы на территории Азербайджана. По его словам, это не противоречит подписанному накануне между двумя странами Шушинской декларации о союзнических отношения.

— Здесь особенно важны промежуточные встречи (президента Азербайджана - ред.) Ильхама Алиева с Владимиром Путиным (российским лидером - прим.), а также переговоры, которые проведем мы, могут развить этот вопрос по-другому, — добавил Реджеп Тайип Эрдоган .

При этом турецкий лидер подчеркнул, что на данный момент перед властями Азербайджана стоит задача обеспечить безопасность границы.

— Теперь это (создание турецкой военной базы в Азербайджане - прим.) не выходит за рамки Шушинской декларации. Здесь возможно дальнейшее развитие и расширение, - сказал Реджеп Тайип Эрдоган , отвечая на вопрос журналиста об открытии военной базы Турции.

Напомним, президент Турции находился с официальным визитом в Азербайджане 14-16 июня. Во время визита он провел переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и побывал в городе Шуша, который перешел под контроль Баку после боевых действий осенью 2020 года.

В ходе визита Эрдоган и Алиев подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях. В документе говорится о регулярном проведении совместных заседаний Советов безопасности двух стран, а также координации действий вооруженных сил и оказании помощи друг другу в случае возникновения угрозы безопасности или суверенитету.

Напомним, Азербайджан отрицает нарастающую эскалацию на границе с Арменией.