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Комиссия Николаевского городского совета по земельным вопросам
15:18, 17 Июня, 2021
Трансляция комиссии
15:18, 17 Июня, 2021
Важные новости на НикВести
Бардак
Галициновский сельсовет должен компенсировать больше ₴50 тыс. ущерба от мусорной свалки, — экологи
Сегодня 14:30
проблема
Вода с потолка и мокрые стены: в Николаеве дождь залил подъезды и квартиры в многоэтажке
Сегодня 09:15
Перспективы
На месте выставочного центра «Нарим» в Николаеве построят современный оздоровительный комплекс с бассейнами
Катерина Булаш
Вчера 17:22
Заявление
«Лишит статуса опорной», — в облздраве выступили против отделения Центра нефрологии и гемодиализа от Николаевской областной больницы
Юлия Ткач
Вчера 12:40
обещание
Городская власть обещает полностью очистить от киосков улицу Соборную
Вчера 11:29
НИКВЕСТИ
HD
NEW
Комиссия Николаевского городского совета по земельным вопросам
Трансляция комиссии
NEW
Заседание сессии Николаевского областного совета
Трансляция
Заседание президиума Николаевского областного совета
Трансляция заседания президиума
Заседание бюджетной комиссии Николаевского областного совета
Трансляция
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам здравоохранения
Трансляция
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам экологии и туризма
Трансляция депутатской комиссии
Последствия непогоды в Николаеве
Собрали все кадры
Пресс-конференция руководства облсовета
Трансляция
Брифинг директора ТУ Госбюро расследований Дмитрия Титора
Трансляция брифинга ГБР
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П’ять років та мідні заклепки на кожній версті
Станислав Мартиросов
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Ідеальний вокзал для миколаївця. Інструкція від архітекторки
Місто повинно розвивати людей, а люди – місто.
Анна Степанова
Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью
Эскалация ситуации вокруг Беларуси может косвенно ударить по украинской экономик
Милан Лелич, РБК-Украина
«За зачиненими дверима». Як скандал із абортом в інтернаті на Миколаївщині порушив глибші проблеми системи
Березківському інтернату — понад 80 років. У 1930-х сюди привозили дітей, батькі
Вікторія Рощина
Как «плоды отравленного дерева» развалили дело Романчука
Обвинительный приговор не может строиться на предположениях, он оглашается лишь
Дмитрий Булаш, НикВести
Комиссия Николаевского городского совета по земельным вопросам
15:18, 17 Июня, 2021
Трансляция комиссии
15:18, 17 Июня, 2021
Реклама
важные новости
/ 17 июня, 2021
Бардак
Галициновский сельсовет должен компенсировать больше ₴50 тыс. ущерба от мусорной свалки, — экологи
Сегодня 14:30
проблема
Вода с потолка и мокрые стены: в Николаеве дождь залил подъезды и квартиры в многоэтажке
Сегодня 09:15
Перспективы
На месте выставочного центра «Нарим» в Николаеве построят современный оздоровительный комплекс с бассейнами
Катерина Булаш
Вчера 17:22
Заявление
«Лишит статуса опорной», — в облздраве выступили против отделения Центра нефрологии и гемодиализа от Николаевской областной больницы
Юлия Ткач
Вчера 12:40
обещание
Городская власть обещает полностью очистить от киосков улицу Соборную
Вчера 11:29
НИКВЕСТИ
HD
Комиссия Николаевского городского совета по земельным вопросам
Заседание сессии Николаевского областного совета
Заседание президиума Николаевского областного совета
Заседание бюджетной комиссии Николаевского областного совета
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам здравоохранения
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам экологии и туризма
Последствия непогоды в Николаеве
Пресс-конференция руководства облсовета
Брифинг директора ТУ Госбюро расследований Дмитрия Титора
БЛОГИ
П’ять років та мідні заклепки на кожній версті
Станислав Мартиросов
Статьи
Ідеальний вокзал для миколаївця. Інструкція від архітекторки
Місто повинно розвивати людей, а люди – місто.
Анна Степанова
Неудобный сосед. Чем Украине грозит разрыв торговых связей с Беларусью
Эскалация ситуации вокруг Беларуси может косвенно ударить по украинской экономик
Милан Лелич, РБК-Украина
«За зачиненими дверима». Як скандал із абортом в інтернаті на Миколаївщині порушив глибші проблеми системи
Березківському інтернату — понад 80 років. У 1930-х сюди привозили дітей, батькі
Вікторія Рощина
Как «плоды отравленного дерева» развалили дело Романчука
Обвинительный приговор не может строиться на предположениях, он оглашается лишь
Дмитрий Булаш, НикВести