Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания» (№4107).

«За» проголосовали 302 народных депутата, пишет Укринформ.

Согласно тексту закона, парламент назначает членов Национального совета (регулятора) на вакантные должности на альтернативной основе. Так, вакантными считаются все должности членов Нацсовета, полномочия которых прекращены постановлением ВР или досрочно прекращены по основаниям, предусмотренным этим законом. Вместе с тем не считается вакантной должность члена регулятора, если его полномочия прекращены в последний день срока подачи предложений по кандидатурам или по истечении такого срока.

Отмечается, что Верховная Рада назначает новых членов Нацсовета в течение шести месяцев со дня истечения срока полномочий предыдущих. При этом член регулятора продолжает исполнять свои обязанности до дня назначения нового члена Верховной Радой, кроме случаев досрочного прекращения полномочий.

Назначенным на должность члена Национального совета считается лицо, за которое подано большинство голосов депутатов от конституционного состава ВР. Голосование прекращается в случае заполнения всех вакантных должностей членов Национального совета по квоте Рады. Остальные кандидатуры считаются отклоненными.

Как отмечается в тексте закона, если во время предыдущего рейтингового голосования несколько кандидатур набрали одинаковое количество голосов, очередность голосования касательно их назначения определяется с учетом гендерного состава регулятора по состоянию на день голосования и с отдаванием преимущества представителю пола, количество представителей которого меньше. В то же время, если такие кандидатуры являются представителями одного пола, очередность голосования относительно их назначения определяется дополнительным рейтинговым голосованием. Оно проводится непосредственно перед голосованием о назначении членов Национального совета.

Закон также предусматривает назначение членов регулятора Президентом Украины. Процедура назначения новых членов регулятора главой государства продолжается в течение одного месяца со дня прекращения полномочий предыдущих членов. Также для проведения отбора кандидатов на должность члена (членов) Национального совета Президент может создать конкурсную комиссию.

Кроме того, законом определяются требования к члену Нацсовета, его права и обязанности. В частности, он должен быть гражданином Украины и проживать в государстве не менее пяти лет; иметь высшее образование и быть квалифицированным специалистом в области журналистики, права, телерадиовещания или электронных коммуникаций (стаж постоянной работы в указанных сферах не менее пяти лет); владеть государственным языком в соответствии с уровнем, определенным национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Также законом определяются должностные оклады членов регулятора. Согласно этой норме, должностной оклад председателя Нацсовета составляет 12 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года (27 240 грн), первого заместителя председателя — 11,5 (26 105 грн), заместителя председателя и ответственного секретаря — 11 (24 970 грн), члена —10 (22 700 грн).

В состав Национального совета входят восемь человек. Четырех членов Нацсовета назначает парламент, еще четырех — Президент. Срок полномочий членов Национального совета — 5 лет со дня назначения. Переизбраться на повторный срок один и тот же человек может только один раз.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, Верховная рада поддержала за основу законопроект №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, так называемый Paperless. Их предоставление будет происходить без вмешательства чиновников.