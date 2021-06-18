Народный депутат от «Слуги народа» и глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова заявила, что 5–5,5 тысячи гривен заработной платы «достаточно» для удовлетворения физиологических потребностей украинцев.

Об этом политик заявила в комментарии Страна.ua.

— Сегодня на физиологическом уровне, я считаю, что этот уровень должен быть 5-5,5 тысяч гривен, — сказала Галина Третьякова, отвечая на вопрос о зарплате, которая позволила бы украинцам жить достойно.

При этом Галина Третьякова отметила, что необходимо ориентироваться на «социальный или национальный» прожиточный минимум, а не на «физиологический», а это 6-7 тысяч гривен.

В то же время другие нардепы, участвовавшие в опросе, были более «щедрыми», называя в качестве необходимой для достойной жизни зарплаты в 20, 22, 30 тысяч гривен и даже в тысячу евро.

Напомним, ранее Галина Третьякова поддержала легализацию в Украине секс-индустрии и регистрацию однополых браков.