Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 19 июня, семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
Бойцы ВСУ не пострадали, но ранение получил житель Авдеевки, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 20 июня.
Указано, что вчера враг обстрелял Авдеевку из крупнокалиберных пулеметов, ранив мужчину 1989 года рождения. Военные оказали медицинскую помощь раненому. Они же его и доставили в больницу.
Также под вражеские обстрелы попали позиции ВСУ вблизи Луганского, Новотошковского и Водяного. Сепаратисты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
А вблизи Зайцево и Желтого враг запускал через линию разграничения беспилотники типа Орлан-10. Украинские военные их вовремя заметили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
Подразделения ВСУ на провокации сепаратистов открывали ответный огонь. Кроме того, украинская сторона уведомила обо всех случаях нарушения режима прекращения огня представителей миссии ОБСЕ.
С начала нынешних суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, днем ранее, 18 июня, на Донбассе зафиксировано три обстрела со стороны российских наемников по украинским позициям, без потерь.
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 19 июня, семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
Бойцы ВСУ не пострадали, но ранение получил житель Авдеевки, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 20 июня.
Указано, что вчера враг обстрелял Авдеевку из крупнокалиберных пулеметов, ранив мужчину 1989 года рождения. Военные оказали медицинскую помощь раненому. Они же его и доставили в больницу.
Также под вражеские обстрелы попали позиции ВСУ вблизи Луганского, Новотошковского и Водяного. Сепаратисты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
А вблизи Зайцево и Желтого враг запускал через линию разграничения беспилотники типа Орлан-10. Украинские военные их вовремя заметили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
Подразделения ВСУ на провокации сепаратистов открывали ответный огонь. Кроме того, украинская сторона уведомила обо всех случаях нарушения режима прекращения огня представителей миссии ОБСЕ.
С начала нынешних суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, днем ранее, 18 июня, на Донбассе зафиксировано три обстрела со стороны российских наемников по украинским позициям, без потерь.