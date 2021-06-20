Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 19 июня, семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Бойцы ВСУ не пострадали, но ранение получил житель Авдеевки, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 20 июня.

Указано, что вчера враг обстрелял Авдеевку из крупнокалиберных пулеметов, ранив мужчину 1989 года рождения. Военные оказали медицинскую помощь раненому. Они же его и доставили в больницу.

Также под вражеские обстрелы попали позиции ВСУ вблизи Луганского, Новотошковского и Водяного. Сепаратисты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А вблизи Зайцево и Желтого враг запускал через линию разграничения беспилотники типа Орлан-10. Украинские военные их вовремя заметили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Подразделения ВСУ на провокации сепаратистов открывали ответный огонь. Кроме того, украинская сторона уведомила обо всех случаях нарушения режима прекращения огня представителей миссии ОБСЕ.

С начала нынешних суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, днем ранее, 18 июня, на Донбассе зафиксировано три обстрела со стороны российских наемников по украинским позициям, без потерь.