В Кабинете министров отметили, что траты в 5 423,2 миллиарда гривен, предусмотренные к 30-й годовщине независимости Украины, кроме праздничных торжеств включают масштабные инфраструктурные проекты.

Об этом говорится на сайте Минфина.

— Модернизация 6 региональных аэропортов, развитие европути Киев — Львов — Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет и тому подобное. Прогнозируемая сумма расходов в объеме 5,4 миллиарда гривен включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов, — говорится в сообщении.

Сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 миллионов гривен. Финансирование всех мероприятий плана будет осуществляться за счет государственного, местных бюджетов, других источников, в том числе частных инвестиций, грантов, донорской помощи.

Ранее Кабинет Министров Украины утвердил концепцию развития «Президентского университета».