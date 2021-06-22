Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 178 786 160.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, пишет Интерфакс-Украина.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 872 088 человек.

В число стран с более чем 15 миллинов случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 554 275 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 602 тисячи 92.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 897 861, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 389 302.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 17 966 831 заболевший, умерло 502 586 человек.

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал пандемию коронавируса одной из крупнейших угроз, с которой ООН столкнулась со дня основания. По его словам, пандемия обнаружила общую уязвимость и абсолютную потребность в коллективных действиях.