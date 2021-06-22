Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что вакцинация — лучший способ защиты против коронавируса, который также увеличивает шансы избежать локдауна.

Такое мнение мэр выразил во время встречи представителей бизнес-объединений и общественных советов, сообщают НикВести.

Александр Сенкевич заявил, что решение о введении локдауна, принимается центральной и городской властями не для того, чтобы нанести ущерб бизнесу, а чтобы медицинская система могла справиться с большим количеством больных ковидом людей.

— Хочу напомнить о локдауне, который был зимой-весной этого года. Количество людей, умирающих от коронавируса в больницах, в некоторые дни составляло такое же количество, как и людей, умирающих каждый день по другим причинам. Если мы там, например, говорим, что в день в Николаеве в среднем умирает от 12 до 25 людей, то количество умерших от последствий ковида превысило, в некоторые моменты достигло 18 человек, — сказал Александр Сенкевич.

По словам Александра Сенкевича, так происходило, потому что многие люди находились на самолечении.

— Если, для того, чтобы разъединить передачу вируса, придется принимать подобные решения, а локдаун показал, что он эффективно работает, то, скорее всего, такие решения будут приниматься на уровне Кабмина. А едиственный способ остановить локдауны — это вакцинироваться. Я прививку сделал два раза, как видите, со мной все в порядке. Третьей ноги не выросло, — резюмировал Александр Сенкевич.

Мэр также отметил, что не понимает тех, кто выступает против вакцинации против коронавирусной болезни.

— Все эпидемии заканчивались одним - массовой вакцинацией. Я не отрицаю введение локдауна, если и дальше будет проходить прививочная антипропаганда. И вообще люди будут чувствовать себя бессмертными. Надеюсь, что уроки вынес каждый из нас, — подытожил Александр Сенкевич.

Напомним, с 27 марта по 1 мая Николаевская область находилась в красной зоне карантина.