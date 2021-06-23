Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил награду в размере 10 тысяч гривен за задержание правонарушителя, который оставляет надписи на стенах с рекламой наркотиков.

Об этом он написал в Facebook.

По словам Марцинкива, «нужно поймать хотя бы одного и показательно наказать»:

— Хуже всего в надписях, которые «украшают» заборы и фасады в городе, даже не то, что это хулиганство. А то, что каждый второй случай ㅡ реклама наркотиков… Кто поймает злоумышленника ㅡ даем 10 000 гривен премии. Муниципалы, полиция, безразлично, - написал Руслан Марцынкив.

Мэр добавил, что из-за рекламы наркотиков «водитель под кайфом сбил ребенка». Издание НВ отмечает, что речь вероятно идет о ДТП в Ивано-Франковске 19 июня.

По данным полиции, 24-летний водитель в состоянии наркотического опьянения наехал на пятилетнего мальчика, который выбежал вперед, переходя дорогу вместе с матерью на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок был госпитализирован.