×
ПОИСК ПО САЙТУ
Главная
Комиксы
Фото
Блоги
Архив
Главная
Комиксы
Фото
Блоги
Архив
Your browser does not support the audio tag.
Alta Madera - Calle San Lasaro
облачно с прояснениями
Скорость ветра:
2.3 м/с
Восход солнца:
04:57
Заход солнца:
20:50
Температура завтра:
+31 C°
Николаев
+29 C°
облачно с прояснениями
Скорость ветра:
3.3 м/с
Восход солнца:
04:46
Заход солнца:
21:13
Температура завтра:
+33 C°
Киев
+32 C°
Комиссия по вопросам законности и гласности Николаевского городского совета
13:25, 23 Июня, 2021
Трансляция комиссии
13:25, 23 Июня, 2021
Важные новости на НикВести
Не актуально?
Комиссия по законности не поддержала повторное голосование по отмене регионального статуса русского языка в Николаеве
Сегодня 13:33
Официально
В горздраве заверили, что больницы Николаева готовы к вспышке холеры
Сегодня 10:51
иммунизация
На Николаевщине почти 15 тысяч человек завершили вакцинацию
Юлия Винник
Сегодня 09:05
конкурс
В Николаеве определили перевозчиков, которые будут обслуживать городские маршруты
Вчера 18:17
133 дома
Бюджетная комиссия горсовета Николаева со второй попытки согласовала департаменту энергетики ₴21 млн на откосы
Вчера 15:48
НИКВЕСТИ
HD
NEW
Комиссия по вопросам законности и гласности Николаевского городского совета
Трансляция
Встреча представителей Коалиции бизнес-объединений и общественных советов
Трансляция
Комиссия Николаевского городского совета по земельным вопросам
Трансляция комиссии
Заседание сессии Николаевского областного совета
Трансляция
Заседание президиума Николаевского областного совета
Трансляция заседания президиума
Заседание бюджетной комиссии Николаевского областного совета
Трансляция
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам здравоохранения
Трансляция
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Трансляция
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам экологии и туризма
Трансляция депутатской комиссии
Последствия непогоды в Николаеве
Собрали все кадры
Реклама
БЛОГИ
Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?
Станислав Мартиросов
Статьи
Историк Марк Солонин о нападении Германии на СССР: «Гитлер должен был застрелиться еще в 1931 году»
Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, из сообщений радиостанций граждане СССР у
Евгений Руденко, УП
Можуть повторити?
Напередодні 80-ї річниці Великої… А нє, Велика Перемога – це 9 травня. А 22 черв
Александр Бойченко, Збруч
Как приватизация реанимирует спиртовую промышленность
Масштабная кампания по приватизации государственных объектов, инициированная Фон
Виктор Скаршевский, LB.ua
Заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе: Зниклий начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Чертков мав значні боргові зобов’язання. За декілька днів до зникнення він програв велику суму в казино
Тетяна Бодня, «Цензор.НЕТ»
Комиссия по вопросам законности и гласности Николаевского городского совета
13:25, 23 Июня, 2021
Трансляция комиссии
13:25, 23 Июня, 2021
Реклама
важные новости
/ 23 июня, 2021
Не актуально?
Комиссия по законности не поддержала повторное голосование по отмене регионального статуса русского языка в Николаеве
Сегодня 13:33
Официально
В горздраве заверили, что больницы Николаева готовы к вспышке холеры
Сегодня 10:51
иммунизация
На Николаевщине почти 15 тысяч человек завершили вакцинацию
Юлия Винник
Сегодня 09:05
конкурс
В Николаеве определили перевозчиков, которые будут обслуживать городские маршруты
Вчера 18:17
133 дома
Бюджетная комиссия горсовета Николаева со второй попытки согласовала департаменту энергетики ₴21 млн на откосы
Вчера 15:48
НИКВЕСТИ
HD
Комиссия по вопросам законности и гласности Николаевского городского совета
Встреча представителей Коалиции бизнес-объединений и общественных советов
Комиссия Николаевского городского совета по земельным вопросам
Заседание сессии Николаевского областного совета
Заседание президиума Николаевского областного совета
Заседание бюджетной комиссии Николаевского областного совета
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам здравоохранения
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Комиссия Николаевского областного совета по вопросам экологии и туризма
Последствия непогоды в Николаеве
БЛОГИ
Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?
Станислав Мартиросов
Статьи
Историк Марк Солонин о нападении Германии на СССР: «Гитлер должен был застрелиться еще в 1931 году»
Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, из сообщений радиостанций граждане СССР у
Евгений Руденко, УП
Можуть повторити?
Напередодні 80-ї річниці Великої… А нє, Велика Перемога – це 9 травня. А 22 черв
Александр Бойченко, Збруч
Как приватизация реанимирует спиртовую промышленность
Масштабная кампания по приватизации государственных объектов, инициированная Фон
Виктор Скаршевский, LB.ua
Заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе: Зниклий начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Чертков мав значні боргові зобов’язання. За декілька днів до зникнення він програв велику суму в казино
Тетяна Бодня, «Цензор.НЕТ»