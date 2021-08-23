Вечером 23 августа в Киев прибыл еще один украинский самолет из Афганистана, который отправили для эвакуации людей. По предварительным данным, на борту 98 пассажиров, среди них — 27 украинцев.

Об этом сообщает hromadske.

В Министерстве иностранных дел отметили, что над третьим эвакуационным рейсом из Кабула работали «весь день вчера, ночь и утро».

ㅡ Несмотря на все трудности, нам все удалось. Самолет в безопасности, возвращает домой граждан Украины и членов их семей, ㅡ отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

В министерстве отметили, что еще около 50 граждан Украины в Афганистане, поэтому в настоящее время прорабатывают дальнейшие этапы возвращения людей.

Накануне украинский военный самолет Ил-76МД вернулся из Афганистана в Киев с 83 людьми на борту. Тогда, в частности, эвакуировали 31 гражданина Украины.

Ранее США обратились к Украине с просьбой помочь в реализации операции по эвакуации из Афганистана лиц, которым угрожает опасность.