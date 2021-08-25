Члены исполнительного комитета Николаевского горсовета не приняли схемы размещения рекламы по Херсонскому шоссе и улице Космонавтов.

Об этом стало известно в ходе заседания сегодня, 25 августа, пишут НикВести.

Во время рассмотрения данного вопроса выступил глава совета в сфере наружной рекламы города Владимир Миронов.

По его словам, члены совета рассмотрели комплексные схемы размещения рекламы на указанных участках и провели совещание с операторами наружной рекламы.

— Не учтено размещение существующих рекламных средств, не использовались нормы размещения Закона Украины «О рекламе». Операторы наружной рекламы города готовы пойти на модернизацию, уменьшение формата рекламных конструкций с 3х6 на 3х4, — подытожил Владимир Миронов.

В связи с этим он попросил членов исполкома направить этот проект на доработку совместно с советом в сфере наружной рекламы, после чего вынести его на рассмотрение на следующем заседании.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета, главный архитектор города Андрей Цымбал в ответ на это заявил, что рекламные схемы согласованы со всеми владельцами сетей и соответствующими службами.

— Все согласования на размещение данных конструкций уже получены, просьба поддержать все же это решение, — добавил Андрей Цымбал.

Однако для утверждения данных схем по Херсонскому шоссе и по улице Космонавтов не хватило голосов. В связи с этим николаевский городской голова Александр Сенкевич инициировал встречу с участием представителей бизнеса, на которой вопрос обсудят более детально. Ее назначили на 7 сентября в 9:00 в малом зале мэрии.

Ранее сообщалось, что в Николаеве планируют сократить на треть количество билбордов по Херсонскому шоссе и Космонавтов. Больше всего рекламных конструкций уберут на второй локации: от 141 останется чуть больше половины. На Херсонском шоссе снимут треть: с 96 до 62.

В пятницу, 20 августа, на фасаде здания «Детского мира» по улице Соборной снова появилась огромная рекламная вывеска магазина обуви — в этот раз ее приклеили на окна, сразу за вывеской «Универмаг».