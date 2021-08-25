Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Шевченко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде.
соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
— Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде и с должности представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству, — говорится в документе.
Андрей Шевченко был назначен на должность посла в Канаде в сентябре 2015 года.
Напомним, ранее Владимир Зеленский утвердил четырех послов в страны Европы, Африки и Индонезию. Кроме того, поменялся представитель Киева при НАТО.
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Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Шевченко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде.
соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
— Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде и с должности представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству, — говорится в документе.
Андрей Шевченко был назначен на должность посла в Канаде в сентябре 2015 года.
Напомним, ранее Владимир Зеленский утвердил четырех послов в страны Европы, Африки и Индонезию. Кроме того, поменялся представитель Киева при НАТО.