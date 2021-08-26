Днепропетровский окружной административный суд отменил решение Днепропетровского облсовета о признании русского языка региональным.

Об этом говорится в решении суда.

Речь идет о решении облсовета от 2012 года. Иск подала Днепропетровская областная прокуратура. Там просили признать противоправным и недействительным с 28 февраля 2018 решение облсовета «О поддержке языковой политики в Украине» от 17.08.2012 года.

Удовлетворил иск суд еще 13 августа, обнародовали его в реестре через неделю. В своем постановлении суд отметил, что решение облсовета противоречит действующему закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Решение может быть обжаловано.

Напомним, ранее Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение горсовета Николаева №19/4 от 21 августа 2012 года «О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве».