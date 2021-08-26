В 2018-2020 годах фонд оплаты труда должностных лиц и служащих Николаевского горсовета включал 32,9 миллиона гривен помощи на оздоровление. В 2021 году расходы на оздоровление чиновников запланированы в сумме 15,2 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют выводы аудита бюджета Николаева с 2018 года по 31 марта 2021, проведенного Управлением Южного офиса Госаудитслужбы, пишут НикВести.

Согласно отчету, в 2018 году на оздоровление было запланировано 7 миллионов 83 тысячи гривен, в 2019 — 12 миллионов 840 тысяч, в 2020 — 13 миллионов 16 тысяч.

В целом фонд оплаты труда чиновников горсовета в 2018 году составил почти 53,6 миллиона, в 2019 — 61,1 миллиона, в 2020 — 71,2 миллиона, в 2021 запланировано 76,8 миллиона гривен.

Отмечается, что при планировании расходов на оздоровление, в горсовете не учли ч. 5 статьи 21 закона «О службе в органах местного самоуправления» и запланировали на эти 4 года расходы в объемах, превышающих оклады на общую сумму 26,2 миллиона гривен.

Отметим, что согласно данному закону, чиновники могут получить матпомощь на оздоровление в размере должностного оклада. При этом, согласно постановлению правительства «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов» № 268 руководители органов, в том числе органов местного самоуправления, в пределах утвержденного фонда оплаты труда имеют право выплачивать работникам помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска в размере, не превышающем среднемесячной заработной платы работника.

Таким образом, чиновники могут получить помощь в размере, который превышает оклад, но меньше среднемесячной зарплаты.

Учитывая, что на среднемесячную зарплату влияют премии и надбавки, это позволяет получать им получать «оздоровительные» в суммах, значительно превышающих их оклады.

По мнению Госаудитслужбы, начисления на зарплаты за период 2018-2021 превышены на 5,7 миллиона гривен. Это привело к дополнительному использованию бюджетных денег на выплату помощи на оздоровление за 2018-2020 годы на сумму 21,2 миллиона, а также приведет к дополнительным тратам в 2021 году на сумму 10,8 миллиона.

Напомним, директор департамента архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета, главный архитектор города Андрей Цымбал получил в июне из бюджета материальную помощь в размере 37 тысяч 267 гривен.