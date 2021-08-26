В Госаудитслжбе заявили о «неэффективном использовании денег» при реконструкции пристройки школы №22, на которую из бюджета Николаева с 2016 года выделили 5,4 миллиона гривен, однако к работам не приступили.

Об этом говорится в отчёте управления Южного офиса Госаудитслужбы про результаты государственного финансового аудита бюджета Николаева, пишут НикВести.

Как указывается в документе, в 2016 году компания «Н.Проект-Тай» за 1 миллион 432 тысячи гривен изготовила проектно-сметную документацию по реконструкции пристройки в школе №22. После того, как проект передали на баланс Управления капитального строительства Николаевского горсовета, был объявлен тендер на выполнение необходимых по объекту работ, стоимостью 24 миллиона 167 тысяч гривен. В декабре 2018 года побившая в торгах компания «Житлопромбуд №8» выполнила подготовительные работы, работы по монтажу окон, крыши, витражей, а также стен и получила из бюджета Николаева за выполненные работы 1 миллион 910 тысяч гривен. Также Управление капстроительства горсовета заплатило за технадзор 37 тысяч 800 гривен и за авторский надзор – 7 тысяч 500 гривен.

Также сообщается, что в августе 2019 года комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям Николаева признала состояние пристройки школы №22 аварийной и непригодной для использования, поскольку «в основании здания есть грунты с просадочными свойствами». В связи с этим, УКСу рекомендовали демонтировать указанное здание и заказать проект по строительству новой пристройки.

— Таким образом, признание здания непригодным для использования и необходимость нового проектирования привели к неэффективному использованию средств городского бюджета на общую сумму 3 миллиона 387 тысяч гривен, – говорится в отчёте.

Кроме этого, в 2019 году был разработан проект строительства пристройки школы за 2 миллиона 35 тысяч гривен, который также прошёл экспертизу. Данный проект предусматривает демонтаж остатков пристройки и строительство на её месте новой.

В отчёте указывается, что по состоянию на март 2021 года реализация проекта не проводится, что может привести к необходимости его корректировки.

— Решение Николаевского городского совета о выделении средств на строительство в школе №22 на 2020-21 года не принималось, что делает невозможным реализацию проекта по ценам 2019 года, – сказано в документе.

Ранее НикВести сообщали, что после изучения технического состояния пристройки школы № 22 был сделан вывод, что ее использование может быть опасным для жизни и здоровья детей. Дополнительные изыскательные работы подтвердили, что проще снести этот корпус школы и на его месте построить новый.

Член исполнительного комитета Николаевского горсовета Александр Трифонов потребовал объяснить, зачем сносить пристройку школы №22 на которую ранее из бюджета выделялись деньги.