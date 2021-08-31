Военные США завершили 20-летнюю миссию и окончательно вышли из Афганистана. После того, как из аэропорта Кабула вылетели последние военные самолеты, контроль над ним установили боевики радикального движения «Талибан».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство гражданской авиации США и Пентагон.

Агентство гражданской авиации США (FAA) на своем сайте сообщило о потере контроля над аэропортом в Кабуле.

В то же время на брифинге в Пентагоне американский генерал Кеннет Ф. Маккензи-младший официально объявил о завершении эвакуации и военной миссии в Афганистане.

— Я здесь, чтобы объявить о завершении нашего вывода из Афганистана и окончании военной миссии по эвакуации американских граждан, — заявил генерал Кеннет Ф. Маккензи-младший.

Как сообщалось, террористическая организация «Исламское государство» взяло ответственность за сегодняшний ракетный удар по аэропорту Кабула (Афганистан). Удар нанесли ракетами «Катюша».