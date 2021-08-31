Статьи

Число больных COVID-19 в Украине снова начинает постепенно расти. И хотя за посл

На пороге пика. Будет ли новый локдаун в Украине и как его избежать

О том, когда может произойти всплеск заболеваемости и каким будет новый карантин

Ульяна Безпалько, РБК-Украина