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Тарас Чубай & Скрябін - Кедь ми прийшла карта (remix)
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Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
13:55, 31 Августа, 2021
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
13:55, 31 Августа, 2021
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Гороно потратит почти ₴4 млн на пропитку огнезащитой 33 школ и садиков Николаева
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Пресс-конференция и презентация плана мероприятий ко Дню Независимости
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Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам гласности
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Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
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Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам экологии
Трансляция депутатской комиссии
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Николай Решнюк, Tribuna
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
13:55, 31 Августа, 2021
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
13:55, 31 Августа, 2021
Реклама
важные новости
/ 31 августа, 2021
пожарная безопасность
Гороно потратит почти ₴4 млн на пропитку огнезащитой 33 школ и садиков Николаева
Юлия Ткач
Сегодня 13:50
мнение
«Он обозначит пешеходную зону и добавит свежести», — директор николаевского стадиона о фонтане на аллее
Сегодня 11:16
угроза
«Уникальность косы под угрозой», — Очаковский горсовет хочет расширить границы сел на Кинбурне, но местные жители против
Юлия Ткач
Сегодня 09:48
Оптимизация
Аудит: За три года штат чиновников мэрии Николаева увеличился почти на 27%
Юлия Ткач
Вчера 18:05
наконец-то
ДЖКХ Николаева планирует потратить больше ₴800 тыс. на проект ремонта дороги, на которую жаловались активисты
Вчера 16:10
НИКВЕСТИ
HD
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
Сенкевич ответил на вопросы журналистов
Пресс-конференция руководителя областной прокуратуры Владимира Говорухи
Пресс-конференция и презентация плана мероприятий ко Дню Независимости
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам гласности
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам экологии
Meet-Up PROJECTOR: ПРО проекти розвитку міста «Творимо Миколаїв разом»
Заседание бюджетной комиссии Николаевского областного совета
БЛОГИ
Подякуємо Володимиру Володимировичу за Володимира Олександровича
Станислав Мартиросов
Статьи
Новый локдаун и ограничения для невакцинированных. Чего ждать от следующей вспышки COVID-19
Число больных COVID-19 в Украине снова начинает постепенно расти. И хотя за посл
Ксюша Савоскина, hromadske
Прощальное турне Ангелы Меркель в РФ и Украину. Что было и как его показала российская пропаганда
Настоящее время
На пороге пика. Будет ли новый локдаун в Украине и как его избежать
О том, когда может произойти всплеск заболеваемости и каким будет новый карантин
Ульяна Безпалько, РБК-Украина
Ольга Харлан: «Не ставлю цель сто процентов вернуться в фехтование»
Прямо сейчас Ольга Харлан переживает самое больное поражение в карьере. Cамая ти
Николай Решнюк, Tribuna