В Офисе президента рассказали подробности переговоров президента Владимира Зеленского с министром экономики США Дженнифер Грэнхольм.

Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники обсудили вопросы энергобезопасности Украины и региона и «детально обменялись мнениями» по поводу угроз проекта «Северный поток-2» для безопасности Украины и энергобезопасности в Европе. В ОП заявили, что стороны «констатировали схожесть подходов Украины и США».

Зеленский сказал, что российский газ — самый грязный в мире из-за выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, «а также коррупции, шантажа и манипуляции».

Президент Украины призвал создать эффективные предохранители от использования РФ газа в качестве оружия. Также он подчеркнул, что важно, как можно быстрее начать трехсторонние консультации в формате Украина — Германия — США по вопросам сохранения транзита через Украины.

Министр экономики США и украинский президент поговорили об активизации сотрудничества между странами в сфере энергетики, борьбы с изменениями климата и «зеленой» трансформации. Зеленский сказал, что Украина выбрала путь «реформ и декарбонизации энергетической сферы».

— Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, использование малых модульных реакторов, — сказано в сообщении.

Как сообщалось, Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине накануне встречи между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.