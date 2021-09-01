На вечернем концерте ко Дню города в Николаеве 11 сентября выступит группа Pianoбой — сольный проект украинского музыканта Дмитрия Шурова.

Обновленную афишу празднования 232-летия Николаева опубликовал начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров.

Вместе с Pianoбой, как и заявлялось ранее, горожан будут развлекать еще одни хедлайнеры вечера — поп-группа «Агонь».

Отметим, что в 2018 году на праздновании 229-летия Николаева Pianoбой уже выступали. Тогда вместе с ними сцену на Соборной площади разделила молдавская рок-группа Zdob si Zdub.

Напомним, сегодня стало известно, что белорусский рэп-исполнитель Полиграф Шарикоff (Сергей Пархоменко) не выступит в Николаеве 11 сентября на главном концерте ко Дню города. Он отменил выступление в Николаеве «в связи с изменениями в гастрольном графике».

Этому предшествовала негативная реакция среди пользователей николаевского сегмента соцсети Faebook.

Как сообщалось, празднование Дня города пока городская власть пока не планирует переносить, поскольку в настоящее время эпидемиологическая ситуация позволяет проводить торжества.