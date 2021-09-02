Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США поддержка евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой. Также Соединенные Штаты остаются приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.

Об этом пишет РБК-Украина.

— США остаются убедительно приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. И наша поддержка евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой. Мы обсудим, как мы можем поддерживать Украину в достижении демократических реформ и ее интеграции в Европу, — заявил Джо Байден.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский хочет начать переговоры с президентом США Джо Байденом с темы оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.