Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США поддержка евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой. Также Соединенные Штаты остаются приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.
Об этом пишет РБК-Украина.
— США остаются убедительно приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. И наша поддержка евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой. Мы обсудим, как мы можем поддерживать Украину в достижении демократических реформ и ее интеграции в Европу, — заявил Джо Байден.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский хочет начать переговоры с президентом США Джо Байденом с темы оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США поддержка евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой. Также Соединенные Штаты остаются приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.
Об этом пишет РБК-Украина.
— США остаются убедительно приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. И наша поддержка евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой. Мы обсудим, как мы можем поддерживать Украину в достижении демократических реформ и ее интеграции в Европу, — заявил Джо Байден.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский хочет начать переговоры с президентом США Джо Байденом с темы оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.