Завтра, 3 сентября, в Николаеве запустят две камеры видеонаблюдения, которые будут отслеживать нарушения на дорогах.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Их разместят на проспекте Героев Украины и проспекте Богоявленском:
Уточним, что в указанных местах установят приборы контроля «КАСКАД».
Ранее в Николаеве планировали установить 9 камер автофиксации превышения скорости.
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Завтра, 3 сентября, в Николаеве запустят две камеры видеонаблюдения, которые будут отслеживать нарушения на дорогах.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Их разместят на проспекте Героев Украины и проспекте Богоявленском:
Уточним, что в указанных местах установят приборы контроля «КАСКАД».
Ранее в Николаеве планировали установить 9 камер автофиксации превышения скорости.