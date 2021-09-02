Завтра, 3 сентября, в Николаеве запустят две камеры видеонаблюдения, которые будут отслеживать нарушения на дорогах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Их разместят на проспекте Героев Украины и проспекте Богоявленском:

проспект Героев Украины, 20 прибор направлен в направлении Киевского шоссе (ограничение скорости 50 километров в час);

проспект Богоявленский, 125 прибор направлен в направлении улицы Старокрепостная (ограничение скорости 50 километров в час )

Уточним, что в указанных местах установят приборы контроля «КАСКАД».

Ранее в Николаеве планировали установить 9 камер автофиксации превышения скорости.