31 августа на Соборной площади ЧНУ имени Петра Могилы приветствовал первокурсников-2021 — состоялось юбилейное торжественное посвящение студентов, приуроченное к 25-летию Могилянки, которое отмечалось 3 июля.

Об этом сообщают в медиацентре университета.

Мероприятие проходило в два этапа: Profi-пространство и праздничная часть. В рамках Profi-пространства были представлены научные и технические работы студентов и преподавателей каждого факультета университета. Свою работу также проводили: подготовительное отделение и приемная комиссия ЧНУ имени Петра Могилы.

Праздничная часть мероприятия началась с приветственного слова ректора Черноморского национального университета имени Петра Могилы Леонида Клименко и первого проректора университета Натальи Ищенко. К поздравлениям присоединились глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, Николаевский городской голова Александр Сенкевич и директор Департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации Алла Велиховская, народный депутат Александр Пасичный.

Директором Учебно-научного института последипломного образования Анной Норд была представлена Ассоциация выпускников ЧНУ имени Петра Могилы всех лет, которые также пришли поздравить первокурсников с началом университетской жизни.

Традиционно, нынешним первокурсникам был вручен символический студенческий билет, после чего они торжественно дали клятву студента и исполнили гимн Могилянки.

В этом году Могилянка набрала наибольшее количество студентов — в 2021 году в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы поступили 790 жителей Украины и еще 30 иностранцев, поступивших на первый курс весной.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии ЧНУ имени Петра Могилы Анны Алексеевой, лидерами среди факультетов по набору студентов стали факультет компьютерных наук, в частности на специальность инженерия программного обеспечения зачислили 108 студентов, филология (германские языки и литературы (перевод включительно) — 63 абитуриента, право — 58 студентов. В конце сентября, после осеннего «донабора», будет известно количество поступивших в магистратуру ЧНУ им. Петра Могилы. Как отмечает Анна Алексеева, по предварительным данным, в этом году в Могилянку поступило в четыре раза больше абитуриентов, чем в Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского, и в разы больше, чем в Николаевский национальный аграрный университет и Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова.

Праздничное посвящение в студенты на Соборной площади завершилось большим концертом с участием вокальных коллективов и танцевальных ансамблей, а также спортсменов, в частности Молодежного центра «Insрire», Школ танца «Пасадена» и «Yes I Can», образцовых ансамблей танца «Юнги» и «Пируэт», студии современного танца «Deep Fors», мастеров спорта по спортивной акробатике и по художественной гимнастике, участников спортивной школы по аэрокикбоксингу, студенток ЧНУ имени Петра Могилы, которые учатся в вокальной студии центра культуры и искусств Могилянки, студии эстрадного вокала «Престиж», кавер-бэнда «Bad Sisters».

Ранее сообщалось, что студенческим мэром Николаева избрали студентку Черноморского национального университета имени Петра Могилы Елизавету Кульчинскую.