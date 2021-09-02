Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко получил от директора Всемирного банка по человеческому развитию в регионе Европы и Центральной Азии Фадии Саадах заверения о возможности дополнительного выделения около 150 млн долларов на экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию.

Об этом Виктор Ляшко сообщил в Facebook.

Министр отметил, что встреча состоялась в рамках рабочего визита в США Президента Владимира Зеленского.

— Обсудили текущее состояние реализации Министерством трех проектов Всемирного банка с общим объемом займа 439,7 млн долларов. Получил заверения о возможности дополнительного финансирования в размере до 150 млн долларов, в случае необходимости, на экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, ключевым элементом сотрудничества между Минздравом и ВБ является увеличение темпов вакцинации против COVID-19.

— Коллеги из Всемирного банка положительно оценили проведенную работу по этому направлению в летние месяцы, что позволило нам в 9 раз увеличить охват прививками. Призвали на этом не останавливаться и активно двигаться вперед, — отметил Виктор Ляшко.

Он рассказал, что сейчас в рамках сотрудничества со Всемирным банком осуществляется ретроактивное финансирование закупки вакцины Comirnaty/Pfizer; закупка холодильного оборудования для учреждений здравоохранения первичного звена, которое усовершенствует холодовую цепь логистики вакцин; дополнительное оснащение лабораторий оборудованием и тест-системами; серо-эпидемиологическое исследование для изучения серопозитивности по коронавирусу; работа национального контакт-центра по вопросам противодействия распространению коронавирусной болезни; серия тренингов для медработников и другие мероприятия.

По словам министра, стороны договорились вернуться к вопросу продолжения проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей» после написания Стратегического плана развития системы охраны здоровья населения на период до 2030 года, которое планируется завершить до конца года.

— Разработка плана предусмотрена Указом Президента как документа, который впервые систематизирует стремление страны обеспечить универсальный доступ к услугам в сфере здравоохранения и сочетается с достижением целей Устойчивого развития ООН, — заявил Виктор Ляшко.

Напомним, Украина в рамках сотрудничества с правительством США получит инновационные лекарства против COVID-19. В ближайшее время они поступят в виде гуманитарной помощи, эквивалент которой составляет 20 миллионов долларов.