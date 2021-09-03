Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко занял первое место в Народном рейтинге «100 современников, которые изменили Украину». Порошенко получил наибольшее количество голосов в категории «доверие», а также имеет лучший баланс доверия и недоверия.

Опрос читателей о современниках, которые изменили страну и повлияли на ее развитие, проводил журнал «Фокус».

В первую пятерку народного доверия также вошли диссидент, политик, лидер Народного Руху Украины Вячеслав Чорновил (1937-1999), поэтесса Лина Костенко, Кардинал Любомир Гузар (1933-2012), актриса Ада Роговцева.

Среди тех, кому больше всего не доверяют украинцы, лидирует олигарх Игорь Коломойский.

Накануне Дня независимости с помощью экспертов в сфере госуправления, общественной и культурной жизни, редакция «Фокуса» выбрала 100 выдающихся современников, чьи имена навсегда останутся в истории нашей страны. Читателям предложили дать оценку их вклада — как положительную, так и отрицательную.