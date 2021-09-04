В Госаудитслужбе рассказали, что 108 миллионов гривен на термосанацию объектов социальной сферы по программе «Тёплый Николаев» окупятся через 36 лет.

Об этом говорится в отчёте управления Южного офиса Госаудитслужбы про результаты государственного финансового аудита бюджета Николаева, пишут НикВести.

Согласно документу, Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского в течение 2018-19 годов потратил 17 миллионов 634 тысячи 900 гривен на разработку проектно-сметной документации по 22 объектам из 32. Аудиторы указывают, что после разработки проектов соответствующие работы по объектам так и не были выполнены, что «привело к неэффективному использованию бюджетных средств».

Помимо этого, проверяя выполнение программы «Теплый Николаев» за 2017-19 года аудиторы выяснили, что за этот период для проведения работ было отобрано 30 объектов соцсферы. Однако, сказано в отчёте, за четыре года завершены работы только по одному объекту – термосанация корпуса школы №60. В то же время, за этот период начаты работы по 32 объектам на которые из бюджета Николаева уже потрачено 108 миллионов 719 тысяч 530 гривен.

— При этом, срок окупаемости только расходов на реконструкцию с термосанацией за 2017-20 года, при плановой экономии 2 миллиона 986 тысяч 300 гривен, составляет больше 36 лет, – говорится в документе.

Аудиторы пришли к выводу, что «по проведенным на сегодняшний день мероприятиям отсутствуют экономически-обоснованные выводы относительно повышения уровня энергосбережения и энергоэффективности в учреждениях коммунальной собственности города, что свидетельствует о недостижении целей программы «Теплый Николаев».

Напомним, в феврале 2019 года в Департаменте энергоэффективности Николаевского городского совета сотрудники Нацполиции совместно с работниками прокуратуры проводили обыски по делу о растрате денег. При этом, в Департаменте проводимые обыски назвали политическим заказом.

Также был проведен обыск в кабинете вице-мэра по вопросам ЖКХ Юрия Степанца. Тогда он сообщил, что ведется расследование касательно подрядов, которые получала от структурных подразделений мэрии компания «Голден-Буд». В частности, речь идет о ремонте спортивной школы «Надежда» и энергомодернизации школы №3 в Николаеве.

Компания «Голден-Буд», связанная с бывшим вице-мэром Николаева Романом Васюковым, выступает подрядчиком по ремонту здания спортивной школы «Надежда», баскетбольный паркет которой залило дождем из-за открытой на время ремонта крыши. Кроме этого сообщалось, что компания «Голден-Буд» является подрядчиком по термомодернизации школы №3 в Николаеве и проводит там замену 342 металлопластиковых окон, а заказчиком работ является Департамент энергоэффективности горсовета.

Также, в мае 2019 года заместителю директора Департамента энергоэффективности горсовета сообщили о подозрении в растрате 750 тысяч гривен на создание схемы теплоснабжения Николаева.