В Симферополе силовики в субботу, 4 сентября, задержали около 40 человек у здания так называемого ФСБ в оккупированном Крыму. Задержанные пытались узнать судьбу своих родственников и крымских татар, которых похитили накануне.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на информацию правозащитного объединения «Крымская солидарность».

По данным правозащитницы Луфтие Зудиевой, среди задержанных есть женщины и пожилые люди. Силовики — работники ФСБ и «полиция Крыма» — применяли силу при задержании, в частности, ударили одного из задержанного по почкам.

Кроме того, задержали гражданских журналистов «Крымской солидарности» и корреспондентов издания «Грани.ру» Айдера Кадырова и Нури Абдурашитова, а также членов Меджлиса крымскотатарского народа (запрещенного в РФ).

Правозащитники говорят, что это одно из самых массовых задержаний в оккупированном Крыму. Они также добавляют, что количество задержанных может увеличиться.

Напомним, что 3 и 4 сентября российские силовики в оккупированном Крыму обыскали дома и арестовали пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахметова, Шевкета Усеинова, а также Наримана Джеляла — заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа.

МИД Украины выразил протест против действий российских оккупационных властей. Дипломаты требуют освободить пятерых задержанных крымских татар, а также других незаконно удерживаемых граждан Украины.

Украинская прокуратура Крыма открыла уголовные дела по обыску и задержанию Джеляла. Уголовное дело открыли по части 2 статьи 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.