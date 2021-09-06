Народный депутат, избранный по 131 округу в Николаевской области, Артем Чорноморов считает, что принятие законопроекта №5202 «Об организации водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель» позволит фермерам юга Украины в будущем сохранять свои инвестиции, улучшать урожай и не бояться засухи.

Об этом он заявил сегодня, 6 сентября, во время презентации пилотного проекта по созданию организаций водопользователей, который внедряется Всеукраинской Аграрной Радой совместно с программой USAID по аграрному и сельскому развитию — АГРО, сообщает корреспондент НикВести.

— Ранее на юге Украине было больше 3 миллионов гектар сельскохозяйственных земель под орошение. Сейчас осталось приблизительно 500 тысяч. Сейчас Закон №5202, который дает возможность фермерам, которые находятся именно на этих землях орошения, объединяться и поддерживать систему орошения, улучшать свой урожай с каждым годом и не бояться засухи. Закон №5202 — о будущем, об инвестициях и их сохранении. Когда низший порядок оросительных систем будет переведен в пользование фермеров, заинтересованных в сохранении и развитии, их инвестиции будут помогать и развивать орошение на юге Украины — в этом мы видим будущее. Где есть вода — там будет и жизнь, там будет подниматься и себестоимость земель, которые уже под орошение, увеличиваться урожай, — сказал Артем Чорноморов.

Артем Чорономоров убежден, что Законопроект №5202 позволит восстановить оросительные системы на юге Украины в том виде, какими они были еще до Независимости Украины.

— Это первый шаг, который даст нам толчок в будущее. И за несколько лет мы сможем восстановить оросительную систему юга такой, как она была еще до Независимости Украины, — заявил Артем Чорноморов.

В апреле этого года Артем Чорноморов представил в сессионном зале Верховной Рады законопроект №5202 «Об организациях водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель». Он также выступил одним из соавторов законопроекта. Законопроектом предлагается, чтобы содержанием мелиоративной инфраструктуры занимались водопользователи.

Напомним, на реконструкцию оросительных систем пяти южных областей Украины нужно около миллиарда долларов США, поскольку их изношенность достигает 80%.