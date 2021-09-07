Третий президент Грузии Михеил Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию перед местными выборами, которые должны состояться 2 октября.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Новости-Грузия».

В видеообращении, опубликованном 6 сентября, Саакашвили сказал, что приедет в страну перед выборами и призвал приезжать на голосование других граждан Грузии, проживающих за рубежом.

Михеил Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция, проживая в Европе, США и в Украине. После прихода к власти «Грузинской мечты» его обвинили в превышении полномочий.

Как отмечает издание, Саакашвили не впервые обещает поклонникам приехать в страну, а в правительстве после этого заявляют, что в случае возвращения его ждет арест.

— Вы знаете, что против меня возбуждено уголовное дело, которое не признано ни одной страной мира. Я езжу повсюду, в том числе и в соседние с Грузией страны, меня везде принимают и нигде никто не задает вопросов о так называемых «уголовных делах», возбужденных против меня в Грузии. Это явное доказательство того, что эти дела сфальсифицированы, — заявил Михеил Саакашвили.

Он сказал, что не боится ареста и убежден, что грузинский народ «освободится сам и освободит и его».

Напомним, что в августе прошлого года Михеил Саакашвили уже заявлял о том, что возвращается в Грузию.