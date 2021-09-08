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Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
11:24, 08 Сентября, 2021
Трансляция
11:24, 08 Сентября, 2021
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Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает расти — за сутки 2,7 тыс. новых случаев
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Олег Павлюк, Колян Пастыко, hromadske
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
11:24, 08 Сентября, 2021
Трансляция
11:24, 08 Сентября, 2021
Реклама
важные новости
/ 08 сентября, 2021
динамика
Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает расти — за сутки 2,7 тыс. новых случаев
Сегодня 08:25
провал
Уровень вакцинации педагогов в Николаевской области едва превысил 20% — в некоторых громадах привили меньше 5%
Юлия Ткач
Вчера 17:55
Зима близко
Новый тариф на тепло исполком Николаевского горсовета должен утвердить в конце сентября
Катерина Булаш
Вчера 16:00
Диджитализация
В мэрии Николаева решили сделать интерактивную карту «наливаек»
Вчера 14:33
чудеса
Советник губернатора показал «липовый» диплом экс-директора яхт-клуба и раскритиковал работу облуправления спорта
Вчера 11:47
НИКВЕСТИ
HD
Заседание комиссии Николаевского городского совета по земельным вопросам
Рабочая группа по борьбе с незаконной торговлей алкогольными напитками
Комиссия Николаевского городского совета по вопросам ЖКХ
Аппаратное совещание в мэрии Николаева
Сенкевич ответил на вопросы журналистов
Пресс-конференция руководителя областной прокуратуры Владимира Говорухи
Пресс-конференция и презентация плана мероприятий ко Дню Независимости
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам гласности
Заседание комиссии Николаевского городского совета по вопросам бюджета
Заседание комиссии Николаевского областного совета по вопросам экологии
БЛОГИ
Про гідність та самоповагу
Станислав Мартиросов
Памяти друга
Анатолий Дюмин
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графіком
Катерина Середа
Статьи
Два юбилея Ташлыкской ГАЭС
Идея гидрокомплекса на Южном Буге принадлежит проектному институту «Укргидропрое
Галина Медвинская
Задрало! Аргументы рассерженного депутата
Вопрос о передаче здания недостроенной поликлиники на ул. 3-й Слободской в Никол
Сергей Кантор
Что посмотреть осенью: 10 самых интересных новых сериалов всех жанров, кроме скучного
Постапокалиптический мир без мужчин, политический секс-скандал с президентом США
Александра Калиниченко, hromadske
«Мужской разговор» и амбициозный план на $277 миллиардов. Первая встреча Зеленского и Байдена — репортаж из Вашингтона
В Вашингтоне — душно и очень жарко. Пока вечер не приносит долгожданную прохладу
Олег Павлюк, Колян Пастыко, hromadske