Президент США Джо Байден намерен объявить о введении новых правил для противодействия распространению коронавирусной болезни.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, передает «Укринформ».

Речь идет о дополнительных ограничениях и другие мерах, которые необходимо будет соблюдать, несмотря на вакцинацию.

Джен Псаки сообщила, что Байден объявит шесть шагов, которые будут новыми компонентами реагирования на пандемию.

Планируется, что изменятся требования к тестированию, будет введение специальных мандатов, а также введут отдельные меры по защите здоровья детей в школах.

О новых ограничениях будет объявлено 9 сентября.

Напомним, в августе президент США Джо Байден заявил, что в США 85 млн человек еще не вакцинированы от COVID-19 и назвал ситуацию «пандемией непривитых».