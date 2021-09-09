Российский «Газпром» намерен пустить природный газ через трубопровод «Северный поток - 2» с началом следующего месяца.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Точные сроки начала поставок газа в европейскую трубопроводную сеть зависят от решения регулирующего органа Германии. В строительство газопровода «Северный поток-2» вложено 11 миллиардов долларов, половина из которых финансируется «Газпромом», а половина — пятью европейскими компаниями (OMV, Wintershall, Engie, Uniper и Shell).

«Северный поток-2» удвоит пропускную способность «Северного потока-1» до 110 миллиардов кубометров в год, так что большая часть российского природного газа будет поступать в Германию напрямую через Балтийское море, минуя Украину.

Ранее на этой неделе оператор проекта объявил, что последняя труба газопровода «Северного потока - 2» была сварена, а это означает, что два участка трубопровода могут быть соединены для завершения соединения с Балтийским морем.

Однако «Северному потоку-2» необходимо получить техническую сертификацию и заключить договор страхования, что может оказаться затруднительным с учетом санкций. Кроме того, оператор трубопровода нуждается в предварительном одобрении регулирующего органа Германии, который в настоящее время рассматривает заявку, поданную Nord Stream 2, на получение статуса оператора системы передачи.

По словам оператора проекта, после завершения строительства по новому трубопроводу из России в Германию будет ежегодно транспортироваться 55 миллиардов кубометров газа, чего достаточно для снабжения 26 миллионов домохозяйств.

Как сообщалось, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод «Северный поток-2» достроят в ближайшие дни.