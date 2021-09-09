Национальное антикоррупционное бюро Украины расследуетуголовное производство в отношении судьи Заводского районного суда Ирины Бобровой, которая вынесла решение о взыскании с Николаевского глиноземного завода (НГЗ) компенсации в 9,2 миллиарда гривен в пользу ОО «Стоп шлам».

Об этом заявил адвокат НГЗ Владимир Ващенко в расследовании «Стопкор» об экологических рейдерах.

— В настоящее время НАБУ возбуждено уголовное производство и осуществляется досудебное расследование в отношении действий Бобровой Ирины Вячеславовны по статье 364 УК части 2 – злоупотребление властью, потому что непоступления средств в государственный бюджет, которые должны поступить, это является убытками государству, жаль, сознательно причиненными этой судьей государственному бюджету Украины и государству Украина, – отметил Владимир Ващенко.

Как сообщают в Николаевском глиноземном заводе, это не первое уголовное производство. В частности, ранее пресс-служба завода сообщала, что Госбюро расследований и полиция начали следствие – основателей ОО «Стоп шлам» подозревают в мошенничестве.

Кроме того, следствие выясняет, почему все дела касательно НГЗ оказались исключительно на рассмотрении судьи Ирины Бобровой и было ли вмешательство в систему автоматического распределения дел.

По мнению представителей НГЗ, при вынесении решения Ирина Боброва допустила сразу несколько нарушений. В частности, дело было принято к рассмотрению без уплаты судебного сбора, а все ходатайства защиты завода были проигнорированы – судья так и не вызвала в суд ни одного «пострадавшего», хотя были предоставлены доказательства, что большинство из людей, указанных в иске, вообще не имеют к нему отношения. Журналисты выяснили, что в перечне истцов или несуществующие люди, или люди, данные которых использовали без их ведома.

При этом, «Стоп шлам» заявляет о почти 1,3 тысячи членах организации, однако на митинг под суд, куда пришли почти тысяча рабочих НГЗ, собрались около 30 представителей якобы экологов.

— Это были молодые спортивные парни с татуировками, которые с трудом понимали суть своих же требований, – утверждают в НГЗ.

Напомним, ранее народный депутат Давид Арахамия заявил, что «НГЗ шантажирует группа экологических активистов» и пообещал вскоре рассказать кто за этим стоит.

В мае Заводской райсуд Николаева вынес решение по иску общественной организации «Стоп шлам» против Николаевского глиноземного завода по возмещению морального вреда в размере 9,2 млрд грн.

В качестве доказательств судья приняла психологическую экспертизу, которую министр юстиции Денис Малюська назвал незаконной, а самих экспертов привлекли к дисциплинарной ответственности. Психологи не встречались с возможными пострадавшими, не проводили с ними никаких бесед, а вместо документов использовали распечатки интернет-статей. В НГЗ обвинения активистов считают частью спланированной рейдерской атаки.