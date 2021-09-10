Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили планирует вернуться в родную страну, несмотря на открытые уголовные дела и высокую вероятность ареста.

Об этом он рассказал в эфире канала «1+1».

Экс-лидер страны подчеркнул, что Грузию нужно выводить из орбиты влияния Кремля.

— Ситуация такая, что надо просто спасать страну, в том числе от того, чтобы она полностью не упала в руки Путину. Потому что все, что они сейчас делают: выступления против Европы, заявления, что европейцы нам не начальники, что мы не будем выполнять договоренности, — это все музыка для, — акцентировал экс-президент.

Ведущая уточнила, осознает ли Михаил риски, на которые соглашается по приезду в Грузию.

— Да, могут арестовать. А что делать? Волка бояться – в лес не ходить. Когда я в свое время возвращался в Украину, точно знал, что Порошенко может меня арестовать. И что? Я думаю, что народ Грузии, где я имею абсолютную поддержку (даже опросов не надо, я это знаю и чувствую), в конце концов все равно возьмет власть в свои руки. Все равно освободит страну, — ответил политик.

Ранее сообщалось, третий президент Грузии Михеил Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию перед местными выборами, которые должны состояться 2 октября.