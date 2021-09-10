Заместитель мэра Николаева Сергей Коренев, который является одним из фигурантов «дела о Соборной площади» в Николаеве, курирует сферу капитального строительства в городе.

Об этом городской голова Александр Сенкевич рассказал в ходе общения с журналистами в четверг, 9 сентября, передает корреспондент НикВести.

По словам мэра, он может общаться с подозреваемым Сергеем Кореневым, поскольку проходит в деле в качестве свидетеля, а не фигурантом дела. Городской голова также добавил, что консультировался со следователями НАБУ относительно того, может ли Сергей Коренев оставаться на позиции вице-мэра Николаева.

— Ему запрещено общаться с теми, кому объявлено подозрение – с фигурантами дела. Поэтому это ( его общение с Сергеем Кореневым, – прим.) ничего не значит. Я лично консультировался со следователями НАБУ по поводу того, может ли Сергей Коренев оставаться на позиции заместителя городского головы. Более того, сегодня суд своей мерой пресечения не запретил Сергею Кореневу занимать позицию директора Департамента ЖКХ. Сделано это по личной просьбе Сергея Коренева для того, чтобы в случае подачи апелляции не было каких-то дополнительных факторов, которые могли бы усугубить этот вопрос, а наоборот, облегчить этот вопрос в сторону послабления меры пресечения, – рассказал Александр Сенкевич.

На вопрос, какую сферу деятельности на сегодняшний день курирует его заместитель Сергей Коренев, учитывая, что сферой жилищно-коммунальных услуг занимается Юрий Степанец, мэр сообщил: «Вопросами Управления капитального строительства, а также вопросами капитального строительства других главных распорядителей».

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил Сергея Коренева и Александра Брыжатого от исполнения обязанностей.

Как известно, детективы НАБУ задержали подозреваемых в хищении 26 миллионов гривен — директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергея Коренева, его заместителя Александра Брыжатого и директора подрядной фирмы «ПИК-СТРОЙ» Марину Лозовенко. Высший антикоррупционный суд избрал всем троим меру пресечение в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога, однако назначил каждому его разную сумму. В частности, Сергею Кореневу суд определил залог в 3 миллиона 518 тысяч гривен, Александру Брыжатому — в 953 тысячи гривен и Марине Лозовенко — 1 миллион 400 тысяч гривен. Позже, все трое вышли под залог: Сергея Коренева и Александра Брыжатого освободили из-под стражи вечером 13 августа, ранее – под залог вышла Марина Лозовенко.

В ходе судебных заседаний по избранию меры пресечения подозреваемым выяснились некоторые подробности по «делу Соборной площади». В частности, правоохранители считают, что вице-мэр Сергей Коренев и заместитель директора ДЖКХ Александр Брыжатый в сговоре с директором компании «ПИК-СТРОЙ» Мариной Лозовенко завысили цену материалов для реконструкции Соборной площади в 2,5 раза.

Во время суда стало известно, что следователи НАБУ обнаружили упоминания о встречах Марины Лозовенко с мэром Одессы Геннадием Трухановым в переписках подозреваемых в хищениях при реконструкции Соборной.

Кроме этого, прокурор САП зачитала переписки предполагаемых участников схемы хищения 26,8 миллионов гривен на реконструкции Соборной площади в Николаеве, в которых упоминается «кэшбэк» и завышение цен в сметной документации. В свою очередь, городской голова Николаева Александр Сенкевич озвучил мнение, что вице-мэру Сергею Кореневу, подозреваемому в хищении средств на реконструкции Соборной площади, приписывают чужие слова из озвученных на заседании личных переписок, а также они скомпонованы в «отдельную историю», которая не соответствует действительности.